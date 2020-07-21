二手交易平台Carousell：港人疫情期間賣物平均賺4400元　多賺19%

分類交易平台Carousell今天發表用戶行為報告，發現香港人在今次新冠疫情期間，通過買賣手上物品，在今年2月至6月港人在Carousell平均賺取了4,400元。該公司指，港人在疫情期間利用Carousell出售物品的意向更明顯，或以此幫補收入。

Carousell指，大多數人出於經濟考慮會交易二手物品，以較相宜的價格獲取心頭好，或透過出售不再需要的物品以賺取額外收入，而這種意向在疫情期間變得尤其明顯，港人透過在Carousell平台買賣賺取接近19%的額外收入(與2019年9月至2020年1月的平均銷售收入比較)。而從2月到6月期間，本地用戶利用Carousell的平台進行了超過86萬項二手物品交易，賺取額外收入或未雨綢繆。

報告又指，女性時裝和電子產品是Carousell長期受歡迎的兩個產品類別，亦是二手物品市場的寵兒。然而在疫情期間，其他產品類別的搜尋排名亦開始不斷攀升，當中包括抗疫用品、家庭娛樂、電玩以及家品等。口罩成為疫情期間的必需品，在Carousell平台上的搜尋次數上升超過五倍；Carousell用戶於平台上架的口罩商品數目亦上升了超過3.5倍，有用戶自製口罩在Carousell出售。

Carousell香港董事總經理葉承浩表示，「香港人一向非常有創業精神，見到他們如何利用我們的平台在疫情期間開展業務更加為我們的使命打了一支強心針，啟發每一個人開始買賣變得比任何時候都更有意義。」他又說Carousell自2016年進入香港市場以來，現時平均每十個香港人就有一個是Carousell的用戶。

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