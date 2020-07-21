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英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出

環球社會熱點 14:11 2020/07/21

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英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出

英國疫情持續之際，英國政府為答謝公共部門人員在新冠肺炎疫情上的付出，宣布對近90萬人加薪，加薪幅度更超過通脹水平。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）形容，在最近數個月，更能看到公共部門人員的貢獻。

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加薪計劃會在2020年至2021年財政年度實行。英格蘭的教師、全英國的牙醫及醫生的加薪幅度較大，分別為3.1%及2.8%。

而在英格蘭及威爾斯的警察、監獄人員及國家刑事局 （National Crime Agency）的人員將會提高2.5%，而英國各地的武裝部隊將獲加薪2%，司法及高級公務員亦同獲加薪2%。

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辛偉誠指：

「在過去的幾個月中，更能突顯我們以往所知道，公共部門人員為我國家作出重要貢獻，並且在我們需要他們時，可以依靠他們。」

（These past months have underlined what we always knew, that our public sector workers make a vital contribution to our country and that we can rely on them when we need them.）

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責任編輯：楊心悅

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