▲ 英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出

英國疫情持續之際,英國政府為答謝公共部門人員在新冠肺炎疫情上的付出,宣布對近90萬人加薪,加薪幅度更超過通脹水平。英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)形容,在最近數個月,更能看到公共部門人員的貢獻。

加薪計劃會在2020年至2021年財政年度實行。英格蘭的教師、全英國的牙醫及醫生的加薪幅度較大,分別為3.1%及2.8%。

而在英格蘭及威爾斯的警察、監獄人員及國家刑事局 (National Crime Agency)的人員將會提高2.5%,而英國各地的武裝部隊將獲加薪2%,司法及高級公務員亦同獲加薪2%。

辛偉誠指:

「在過去的幾個月中,更能突顯我們以往所知道,公共部門人員為我國家作出重要貢獻,並且在我們需要他們時,可以依靠他們。」

(These past months have underlined what we always knew, that our public sector workers make a vital contribution to our country and that we can rely on them when we need them.)

責任編輯:楊心悅