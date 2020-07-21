新加坡淡馬錫去年股東回報跌2.3%　2016年來最差表現

▲ 淡馬錫行政總裁何晶月初曾透露，由於疫情全球大流行，影響淡馬錫全球資產的表現。

新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）公布，截至3月底止年度業績，初步估算股東回報率為負2.3%，為2016年最差表現。淡馬錫的投資組合淨值約3060億坡元，較前一年跌2.2%。

淡馬錫國際行政總裁Dilhan Pillay稱，保護主義再受提倡，令地緣政治及貿易緊張局勢升溫，為長期投資者及資產持有人帶來更多不確定性，，而疫情衝擊更加劇這些不確定性。

截至3月底，淡馬錫維持淨現金水平。Dilhan Pillay建議，投資者應將注意力放在數碼化及醫療保健等主題。

淡馬錫行政總裁何晶月初曾透露，由於疫情全球大流行，影響淡馬錫全球資產的表現，但集團表現仍優於市場基準指數。

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