【科網狂潮】中芯成交曾逼騰訊 A股上市效應過後風光不再？

焦點股中芯 （00981） 回歸A股，成為港股市場熱炒對象。近期中芯股價大幅波動，而且成交額超大，有多日更超過騰訊 （00700） 。隨着A股成功上市，中芯港股的將成交逐步回復正常，股價急瀉後喘定，惟料難再現早前的風光日子。

中芯多日登港股成交榜榜首

中芯A股於上周四（7月16日）於A股科創板上市，由於集資額為A股近10年的新股集資規模，因而令中芯成為中港股市的焦點。在A股上市前，資金先行追捧中芯港股，令中芯近期價量齊升。單是計7月份，市值僅約2,100億元的中芯，有多日登上港股成交榜榜首。其中有4日中芯的成交額超過市值達5萬億元的騰訊。

在過去1個月，中芯的日均成交高達77億元，在50隻藍籌中僅騰訊高過這水平。中芯過去1個月的超大成交，相信是A股上市前資金先行炒作，其中不少是北水資南下買貨。

隨中芯A股完成上市，A股的上市效應消除，料中芯港股的成交將逐步回復正常。事實上中芯A股上市首日爆升2倍，惟中芯港股股價並沒有跟隨上揚，連日來中芯港股已由44.8元歷史高位跌穿30元水平，回落逾3成。加上中芯A股首掛勁升後，A股股價亦於高位回落，料中芯港股的炒風將減弱。

目前中芯A股股價較港股的溢價高達2倍，遠高於AH股普遍呈3成溢價的水平，預期即使中芯AH股呈超高溢價，短期亦王不會拉升中芯港股股價。

獲納入「港股納指」 憧憬資金流入

不過，中芯今日股價曾抽升9%，曾重上30元水平，主要是由於中芯獲納入被視為「港股納指」的恒生科技指數，而且佔該指數比重第6名，佔比近6%。這顯示，雖然A股上市效應減退，惟中芯仍有其他的利好股價的動力。例如獲納入「港股納指」並重比舉足輕重，將令投資者關注，日後倘有追蹤「港股納指」的產品推出，將吸納資金流入中芯。

另外，中芯亦具「中國芯」概念，中美科技戰下，自主研發「中國芯」成為既定國策，令中芯受惠。從短期看來，中芯從高位回落逾3成後，令炒風減弱，惟中芯仍有利好短期炒作的消息，支持中芯仍有力再上，不過預期早前的大成交及持續抽升的的情況將難再現。

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責任編輯：錢家鋒