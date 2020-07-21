【美股戰報】納指自3月低位彈近6成　小馬班主警告提防科網泡沫重現

美股納斯達克指數周一（20日）收市升2.5%，自3月23日低點以來更累計上升近6成，「FAANG」等科技股股價不斷走高的同時，億萬富翁、NBA球隊達拉斯小馬班主古賓（Mark Cuban）警告，科技股由3月至今表現令他聯想起1990年代的互聯網泡沫。

古賓指出，美國聯儲局引入的流動性及隨之而來的金融資產價格上漲吸引大量注意，以前不感興趣的人也開始對股市產生濃厚的興趣，而且似乎每個人都在賺錢，這進一步吸引本來不會參與股票買賣的人。他又說，有一些從來不看股市的人、甚至他18歲的侄女也問他應該投資甚麼股票。

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他續指，與現在不同的是，當年的互聯網泡沫持續數年，從1995年到2000年3月泡沫破滅之前，納斯達克指數上漲了5倍以上。人們現在仍處在泡沫之中，尤其是接下來一段時間，仍然有很多熱錢可以湧入股市，繼續擴大泡沫。

古賓現時的股票投資組合中仍然重倉Netflix和亞馬遜，不過「股票就係買嚟沽」，他同時提醒在股市上賺錢的唯一途徑就是「兌現」，而且不要貪心。

這邊廂有人認為科技股估值過高，另一邊廂卻有人認為高處未算高。Chart Smarter創辦人道布希（Douglas Busch）日前則表示目前科技股在經歷上周短暫的回調後，再次發力向上，接下來很可能會再創新高；如果科技股失去引領市場的動能，將不利整個股市。

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