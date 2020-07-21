▲ 【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

新型冠狀病毒疫情席捲全球，Moderna、牛津及康希諾生物研發的疫苗初步結果正面。「零確診」的北韓宣稱，自行研發新冠肺炎疫苗，並已進入臨床測試階段。消息引起熱議，因疫苗研發開支高昂，既然北韓官方沒有確診數字，為何仍要花錢、花時間研發疫苗？

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，假設北韓所言屬實，可能北韓出於對病毒的真正恐懼，說服到領袖金正恩再接受次挑戰和保護人民。

報道稱，目前尚未清楚北韓國產疫苗能在抗疫中發揮多大效用，但可以肯定的，平壤在疫苗競賽中處於落後地位。20多款進入臨床試驗的疫苗，所屬藥廠的市值已超過北韓整個經濟。

從經濟而言，北韓難以投放如此大筆金錢推廣疫苗。但從宣傳角度來看，似乎更合理，有助鞏固金氏家族政權。

北韓被日本佔領時，曾經是朝鮮半島工業化先先驅；南韓在爆發戰爭前，經濟以農業為主。脫北者表示，北韓的「技術優勢」被「走私到平壤」的外國電影和電視節目破壞了。

然而，北韓官媒廣泛報道研發疫苗，可為日益衰落的「技術優勢」挽回劣勢，繼而鞏固金氏政權和其主體思想，營造北韓成為全球技術強國的印象。

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鐵腕抗疫 迅速隔離近3萬人

北韓很早已視新冠肺炎為嚴重威脅。大部分專家認為，其醫療保健系統將在疫症大流行中迅速崩潰、醫療機構無法獲得可靠的電力或自來水、藥品和其他設備供不應求。

測試能力似乎也是一個問題。世界衛生組織（WHO，世衛）在北韓的代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）稱，截至7月初，只有922人接受檢測。該國人口約2500萬。

薩爾瓦多指，在全球大流行初期，北韓隔離超過2.5萬人；截至7月3日，仍有255人正在隔離。惟很多獨立的公共衛生專家對北韓聲稱零確診表示懷疑。

話雖如此，報道指出，北韓確實有能力阻止民眾集群以致病毒擴散，作為一個獨裁政權，可迅速限制國民或遊客入境。脫北者證實，未經政府批准，一般人不准出門。

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記者：鄧燕君