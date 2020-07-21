【新冠肺炎】西班牙鬆綁一個月　確診人數再倍增

新冠肺炎持續，隨疫情有所緩和，各國都開始實行鬆綁措施，重啟經濟，但也隨之迎來疫情反彈。

綜合登媒報道，西班牙衛生部公布的數據顯示，在過去3周，新冠肺炎的盛行率增3倍，主要地區為加泰羅尼亞及亞拉岡自治區。

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西班牙緊急醫療協調中心副主任Maria Sierra表示，在6月底結束國家緊急狀態時，新冠肺炎確診個案平均為每10萬個人，有8宗確診案；然而，在西班牙宣布鬆綁後，當地確診個案亦開始上升，平均為每10萬名市民中，就有27宗確診個案。

衛生部長Salvador Illa表示，群聚感染個案主要發生在實施鬆綁的地方，如家庭聚會，以至與夜生活有關空間。據指，西班牙宣布鬆綁後，有多達201處發生群體感染，當中加泰羅尼亞地區於上周六（18日）新增逾1200宗確診個案。

加泰隆尼亞自治區政府在上周五（17日）要求，包括巴塞羅那在內的400萬名居民須留在家中，並避免超過10人的聚會等務疫措施。

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