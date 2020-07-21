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【零售寒冬】羅兵咸永道料全年零售銷售按年挫近20%

即市財經 12:58 2020/07/21

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圖左起為羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然及羅兵咸永道香港管理諮詢合夥人關茜。

本港爆發第三波疫情，政府重新收緊限緊令，羅兵咸永道表示，香港零售市道充滿挑戰，預計全年零售銷售按年下跌19.7%至3460億元。羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，疫情發展難料，增加估算難度，全年預測已相對悲觀，零售市場復甦將視乎通關情況。

鄭煥然表示，希望第三波疫情可於8月完結，由於預期最新型號iphone等將於年內推出，加上憧憬疫情回穩，以及低基數效應下，對11月及12月的銷售數據較為樂觀。不過，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物仍為最受災的類別，該部份的零售銷售下半年或最多跌逾70%，並指其客戶於香港的部署變得保守，並已盡力減省成本。

國際品牌相繼撤出香港，銅鑼灣、中環及尖沙咀等核心地段湧現大量吉舖。鄭煥然表示，銅鑼灣為最先出現退租潮，希望僅為「洗牌」的情況，料日後大型品牌重新進駐時租金可減少4成至5成。

他續指，疫情提醒本地零售商不可只注重綫下銷售，並突顯過往欠缺長遠策略的問題。香港零售市道的競爭力已較以往弱，而不少國際品牌均看重中國市場，故零售商亦需思考如何運用綫上平台，加強與內地客戶的聯系，而非單作宣傳用途而已。

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