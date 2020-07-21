【零售寒冬】羅兵咸永道料全年零售銷售按年挫近20%

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本港爆發第三波疫情，政府重新收緊限緊令，羅兵咸永道表示，香港零售市道充滿挑戰，預計全年零售銷售按年下跌19.7%至3460億元。羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，疫情發展難料，增加估算難度，全年預測已相對悲觀，零售市場復甦將視乎通關情況。
鄭煥然表示，希望第三波疫情可於8月完結，由於預期最新型號iphone等將於年內推出，加上憧憬疫情回穩，以及低基數效應下，對11月及12月的銷售數據較為樂觀。不過，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物仍為最受災的類別，該部份的零售銷售下半年或最多跌逾70%，並指其客戶於香港的部署變得保守，並已盡力減省成本。
國際品牌相繼撤出香港，銅鑼灣、中環及尖沙咀等核心地段湧現大量吉舖。鄭煥然表示，銅鑼灣為最先出現退租潮，希望僅為「洗牌」的情況，料日後大型品牌重新進駐時租金可減少4成至5成。
他續指，疫情提醒本地零售商不可只注重綫下銷售，並突顯過往欠缺長遠策略的問題。香港零售市道的競爭力已較以往弱，而不少國際品牌均看重中國市場，故零售商亦需思考如何運用綫上平台，加強與內地客戶的聯系，而非單作宣傳用途而已。
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