【職場英文@iM網欄】用英文聽電話不再口啞啞　原來是靠…?

上班時特別是office一族都要幫忙接電話,而當接到外國人電話時很多時候都不知道應該如何對答,搞到口啞啞,所以今天我將會分享一些職場必備的電話英文。因為是公司電話,所以注意不能像和朋友聊天這麼casual亦要注意語調要禮貌。

一接起電話便要清楚說明公司名稱和自己的名字,所以可以說:

1. Hello, this is (company name). I’m (your name). How may I help you?

那麼如果他是要找公司的人的話,你通常都會問對方是誰,你可以說

2. May I ask who’s calling? 請問是誰找他呢?

如果對方打錯電話或公司根本沒有這個人的話你可以說

3. There is nobody here by that name / I’m afraid you got the wrong number 沒有人叫這個名字/你打錯電話了

也有很多時候對方想找的那個人暫時不在公司,那麼你可以有以下一些的說法,例如:

4. He’s out of the office for the time being 他現在不在公司

5. He’s on his lunch break 他在吃午飯

6. He’s on leave today 他今天放假

7. He’s on a business trip 他出差了

8. I’m sorry - he’s unavailable right now 對不起。他現在沒空

9. He is in another call right now 他在跟別人通電話

10. He’s not at this company anymore 他已經不在這家公司了

11. He has been resigned 他已經離職了

講完理由之後記住要問對方是不是緊急的事,要不要留個言:

12. Is this urgent? 這是緊急的嗎?

13. Would you like to leave a message? 請問你要留個言嗎?

14. Do you want me to have him return your call? 你要我叫他回電給你嗎?

以上的情況適用於當人不在的時候,那麼如果他在的話,你應該說:--

15. Please hold 請稍等

然後找那個人來接電話,或是要轉接電話的話你也可以說:

16. Let me put you through.. / Let me transfer your call to… 讓我把電話轉交比...

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,英文知識,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多職場英文的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!