【職場英文@iM網欄】用英文聽電話不再口啞啞　原來是靠…?

上班時特別是office一族都要幫忙接電話，而當接到外國人電話時很多時候都不知道應該如何對答，搞到口啞啞，所以今天我將會分享一些職場必備的電話英文。因為是公司電話，所以注意不能像和朋友聊天這麼casual亦要注意語調要禮貌。

一接起電話便要清楚說明公司名稱和自己的名字，所以可以說:

1. Hello, this is (company name). I’m (your name). How may I help you?

那麼如果他是要找公司的人的話，你通常都會問對方是誰，你可以說

2. May I ask who’s calling? 請問是誰找他呢？

如果對方打錯電話或公司根本沒有這個人的話你可以說

3. There is nobody here by that name / I’m afraid you got the wrong number 沒有人叫這個名字／你打錯電話了

也有很多時候對方想找的那個人暫時不在公司，那麼你可以有以下一些的說法，例如：

4. He’s out of the office for the time being 他現在不在公司

5. He’s on his lunch break 他在吃午飯

6. He’s on leave today 他今天放假

7. He’s on a business trip 他出差了

8. I’m sorry - he’s unavailable right now 對不起。他現在沒空

9. He is in another call right now 他在跟別人通電話

10. He’s not at this company anymore 他已經不在這家公司了

11. He has been resigned 他已經離職了

講完理由之後記住要問對方是不是緊急的事，要不要留個言:

12. Is this urgent? 這是緊急的嗎？

13. Would you like to leave a message? 請問你要留個言嗎？

14. Do you want me to have him return your call? 你要我叫他回電給你嗎?

以上的情況適用於當人不在的時候，那麼如果他在的話，你應該說:--

15. Please hold 請稍等

然後找那個人來接電話，或是要轉接電話的話你也可以說:

16. Let me put you through.. / Let me transfer your call to… 讓我把電話轉交比...

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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