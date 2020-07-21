  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 12:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

環球社會熱點 12:40 2020/07/21

分享：

美國總統特朗普繼授權國土安全部出動聯邦軍隊到波特蘭鎮壓後，威脅將派兵到更多城市鎮壓，包括紐約市，芝加哥，費城等。

美國多地反警暴和反種族歧視的示威騷亂持續，美國總統特朗普繼授權國土安全部出動聯邦軍隊到波特蘭鎮壓後，威脅將派兵到更多城市鎮壓，包括紐約市，芝加哥，費城等，但此舉遭市長反對，要求軍隊撤離，甚至控告聯邦政府。

總統特朗普（Donald Trump）讚揚在軍隊在俄勒岡州（Oregon）鎮壓示威做得很好（“fantastic job”），又批評紐約市，芝加哥等由「自有的民主黨人」（“ liberal Democrats”）管治的城市，太怕（作出鎮壓）行動（afraid to act） ，更形容芝加哥的情況差過阿富汗（“worse than Afghanistan“）。報道指出，國土安全部計劃在本周向芝加哥部署約150名聯邦軍隊成員。

【波特蘭示威】特朗普授權軍隊鎮壓 市長促撤離

特朗普笑拜登太老無能力做總統 斥半億買廣告攻擊

地方政府批評特朗普令局勢升溫，將之變成政治秀（political stunt），為年底選舉造勢。芝加哥市長和波特蘭市長都要求聯邦軍隊撤離。

俄勒岡州司法部長已對聯邦政府提出訴訟，指控其涉嫌非法拘留示威者，並侵犯民眾的集會權和有違正當程序。

美警懶理被壓頸死非裔20次呼救「講話消耗更多氧氣」

特朗普轉發種族主義影片惹禍 打高爾夫球懶理白宮拆彈

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

新西蘭總理阿德恩所屬工黨遭調查 涉中國政治捐款
2020/07/20
新西蘭總理阿德恩所屬工黨遭調查 涉中國政治捐款
Kanye West競選爆料曾考慮墮胎 據報嚇壞妻子外家
今日
Kanye West競選爆料曾考慮墮胎 據報嚇壞妻子外家
印度要求美國對仿製藥和其他商品作出新讓步
2020/07/20
印度要求美國對仿製藥和其他商品作出新讓步
【新冠肺炎疫苗】2款初步報捷 一文看清副作用及原理
今日
【新冠肺炎疫苗】2款初步報捷 一文看清副作用及原理
南韓自來水驚見幼蟲 當局揭濾水廠未設防蟲網
今日
南韓自來水驚見幼蟲 當局揭濾水廠未設防蟲網
歧視 遊行集會 選舉 請願示威 費城 紐約 芝加哥 俄勒岡 美國 特朗普

下一篇文章

歐盟就6.6萬億復甦基金達成協議 意大利料獲最多撥款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間12:00）
英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者