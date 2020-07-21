【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

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美國多地反警暴和反種族歧視的示威騷亂持續，美國總統特朗普繼授權國土安全部出動聯邦軍隊到波特蘭鎮壓後，威脅將派兵到更多城市鎮壓，包括紐約市，芝加哥，費城等，但此舉遭市長反對，要求軍隊撤離，甚至控告聯邦政府。
總統特朗普（Donald Trump）讚揚在軍隊在俄勒岡州（Oregon）鎮壓示威做得很好（“fantastic job”），又批評紐約市，芝加哥等由「自有的民主黨人」（“ liberal Democrats”）管治的城市，太怕（作出鎮壓）行動（afraid to act） ，更形容芝加哥的情況差過阿富汗（“worse than Afghanistan“）。報道指出，國土安全部計劃在本周向芝加哥部署約150名聯邦軍隊成員。
地方政府批評特朗普令局勢升溫，將之變成政治秀（political stunt），為年底選舉造勢。芝加哥市長和波特蘭市長都要求聯邦軍隊撤離。
俄勒岡州司法部長已對聯邦政府提出訴訟，指控其涉嫌非法拘留示威者，並侵犯民眾的集會權和有違正當程序。
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記者：葉芷樺