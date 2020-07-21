【美股期貨】可樂業績勝預期+疫苗進展　美三大指數盤前再彈高

▲ 【美股期貨】納指期貨續升0.6% 歐盟就復甦基金達成協議

美股期貨升幅擴大，道指升逾百點；納指昨升2.5%，創收市新高後，納指期貨續升0.9%。歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，實現聯合發債協議。

【19︰06】可樂（美： KO）業績略勝預期，盤前報46.95美元，彈1.8%。

【18︰43】美國總統特朗普在社交媒體上表示，關於新冠疫苗及治療正在取得極大進展（Tremendous progress）。道指期貨升166點，報26799點。

【18︰05】Tesla股價於美股市前續升2.8%；道指期貨升165點，報26798點；納指漲0.9%。

【17：20】三大指數期貨盤前均升，道期彈逾170點，報26808點。

【科網狂潮】微軟Tesla爆升 今個星期有催化劑？

【歐盟峰會】歐盟7500億歐元復甦基金達成協議

【16：24】熱門中概股盤前上揚，阿里巴巴（美：BABA）升3.8%。

另外，蔚來汽車（美重：NIO）升6%，台積電（美：TSM）升近3.8%。

【16：02】道指期貨升116點，報26749點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升89點或0.8%，報11040點。

【14：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升124點，報26757點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升86點或0.8%，報11037點。

【12：08】道指期貨升9點，報26624點；標指期貨升5點，報3251點；納指期貨升67點或0.6%，報11018點。

美股隔晚反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

道指升8點納指創收市高 港股ADR升209點

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責任編輯：梁浩碩

