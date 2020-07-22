【美股收市】納指跌0.8% Tesla跌4.5%（不斷更新）

美股三大指數高開，道指走勢強勁。可口可樂業績勝預期，石油股、個別疫苗股上揚。歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，實現聯合發債協議。美國財長姆欽亦表示，新一輪的刺激方案取得很大進展。不過，道指收市升幅收窄，納指亦偏軟。

美股收市報價（截至4：00） 股份 收市價（美元） 全日變幅 Tesla 1568.36 -4.5% 阿馬遜 3138.29 -1.8% 微軟 208.75 -1.4% Google 1555.92 -0.5%

【04︰00】道指收市僅升159點，收報26840點，標指升0.2%，收報3257點，納指跌0.8%，收報10680點。

【01︰45】道指漲294點，報26975點；標指升0.6%，納指跌幅收窄至0.2%。

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【00︰48】疫苗股受捧，BioNTech股價漲逾5%。道指升290點；報26971點；標指升0.48%；納指跌0.55%。

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【0︰00】歐股收市靠穩，英國升0.1%，德法升1%及0.2%。

【23︰53】科技股受壓，亞馬遜跌2.4%；Facebook跌1.3%；Netflix跌2%；微軟跌1%。納指跌0.55%，報10707點；道指升288點

【23︰01】紐約期油漲3%，石油股普遍上揚。西方石油漲12.5%，埃克森美孚漲逾5%，雪佛龍漲5.6%。

【油價走勢】紐油期油升3%報42美元 西方石油漲12%

【22︰21】舊經濟股發力，道指漲291點；波音股價漲4%；可口可樂升3.5%。納指高開低走，升幅僅餘20點。

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【21︰52】道指升304點；納指升幅收窄至0.06%。可口可樂升逾3%。

【21︰31】美股3大指數高開，道指高開189點；納指升0.6%，高見10837點，再創新高。

【20︰20】道指期貨升180點，報26813點；納指期貨漲0.9%，報11038點。

【19︰06】可樂（美： KO）業績略勝預期，盤前報46.95美元，彈1.8%。

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【18︰43】美國總統特朗普在社交媒體上表示，關於新冠疫苗及治療正在取得極大進展（Tremendous progress）。道指期貨升166點，報26799點。

【18︰05】Tesla股價於美股市前續升2.8%；道指期貨升165點，報26798點；納指漲0.9%。

【17：20】三大指數期貨盤前均升，道期彈逾170點，報26808點。

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【16：24】熱門中概股盤前上揚，阿里巴巴（美：BABA）升3.8%。

另外，蔚來汽車（美重：NIO）升6%，台積電（美：TSM）升近3.8%。

【16：02】道指期貨升116點，報26749點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升89點或0.8%，報11040點。

【14：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升124點，報26757點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升86點或0.8%，報11037點。

【12：08】道指期貨升9點，報26624點；標指期貨升5點，報3251點；納指期貨升67點或0.6%，報11018點。

美股隔晚反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

道指升8點納指創收市高 港股ADR升209點

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責任編輯：梁浩碩

