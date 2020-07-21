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【美股市況】道指漲逾300點 納指升幅收窄 可口可樂漲3%（不斷更新）

即市財經 21:52 2020/07/21

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【美股期貨】納指期貨續升0.6%　歐盟就復甦基金達成協議

美股三大指數高開，道指升逾百點，可口可樂業績勝預期。歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，實現聯合發債協議。

【21︰52】道指升304點；納指升幅收窄至0.06%。可口可樂升逾3%。

【21︰31】美股3大指數高開，道指高開189點；納指升0.6%，高見10837點，再創新高。

【20︰20】道指期貨升180點，報26813點；納指期貨漲0.9%，報11038點。

【19︰06】可樂（美： KO）業績略勝預期，盤前報46.95美元，彈1.8%。

【美股焦點】可口可樂次季收入跌28% 盈利仍勝預期 美股市前漲1.5%

【18︰43】美國總統特朗普在社交媒體上表示，關於新冠疫苗及治療正在取得極大進展（Tremendous progress）。道指期貨升166點，報26799點。

【18︰05】Tesla股價於美股市前續升2.8%；道指期貨升165點，報26798點；納指漲0.9%。

【17：20】三大指數期貨盤前均升，道期彈逾170點，報26808點。

【科網狂潮】微軟Tesla爆升　今個星期有催化劑？

【歐盟峰會】歐盟7500億歐元復甦基金達成協議

【16：24】熱門中概股盤前上揚，阿里巴巴（美：BABA）升3.8%。

另外，蔚來汽車（美重：NIO）升6%，台積電（美：TSM）升近3.8%。

【16：02】道指期貨升116點，報26749點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升89點或0.8%，報11040點。

【14：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升124點，報26757點；標指期貨升17點，報3263點；納指期貨升86點或0.8%，報11037點。

【12：08】道指期貨升9點，報26624點；標指期貨升5點，報3251點；納指期貨升67點或0.6%，報11018點。

美股隔晚反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點

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責任編輯：梁浩碩
 

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