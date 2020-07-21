華爾街日報：中國樓市恐現「史詩級泡沫」　規模達52萬億美元

《華爾街日報》近日報道，因疫情影響，大量資金正流入中國房地產市場，由此產生的資產泡沫已超過本世紀頭10年美國樓市泡沫，形容中國正面臨「史詩級樓市泡沫」。

報道引述高盛（Goldman Sachs）數據，指去年中國住宅和發展商庫存總額達52萬億美元，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過整個美國債券市場。而根據中國廣發銀行（China Guangfa Bank）和西南財經大學的一份報告，中國城鎮居民現有財富中近78%投資在住宅地產上，相較於美國，房地產在家庭財富中的佔比僅為35%，更多人投資於股票和退休基金。

報道續指，在2月因應疫情實施的封鎖措施暫停後，中國一些特大城市的樓市已重新開始升溫。德州農工大學（Texas A&M University）經濟學教授、中國家庭金融領域專家甘犁表示，這是投機性投資的明顯苗頭。甘犁說，投機需求在上升，因為人們把房地產視為作股市或海外資產更安全的資產，同時因受新冠疫情影響，他們正減少消費、增加儲蓄，因此他們實際上會有更多可用作投資的資金，而這將催生一個更大的樓市問題。

相關文章：【宏觀中國】銀行資產質素惡化 上半年靠AMC哽下千億壞帳