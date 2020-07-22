【3D打印雞塊】KFC與俄羅斯科技公司　研生物打印技術製雞塊

KFC宣佈將與俄羅斯科技公司3D Bioprinting Solutions合作開發生物打印技術，利用雞肉細胞和植物材料，以3D打印技術，「打印」雞肉製成雞塊。

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肯德基表示，其生物印製的雞塊將於今年秋天在莫斯科進行最後測試，公司表示「市場上沒有其他方法可以從動物細胞中，製造出這種複雜的產品」。肯德基也計劃使用麵包屑和香料等材料，以「還原肯德基特色」，致力複製真正雞肉的味道和質地。

肯德基又稱引用一項《環境科學與技術雜誌》的研究指出，透過肉類細胞製作成肉類，並透過3D打印技術製造，與傳統的飼養方式相比，能夠有效降低碳排放量和能源消耗，減少溫室氣體，比普通雞肉更環保。

要留意，這款「3D打印雞塊」因以動物細胞作為材料，未必適合素食者。

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