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【3D打印雞塊】KFC與俄羅斯科技公司　研生物打印技術製雞塊

環球政經 11:10 2020/07/22

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KFC宣佈將與俄羅斯科技公司3D Bioprinting Solutions合作開發生物打印技術，利用雞肉細胞和植物材料，以3D打印技術，「打印」雞肉製成雞塊。

其他文章：【植物肉潮】香港KFC推2款植物肉新品　暫19間分店供應！

其他文章：【食物安全】內地食客食「膠片烏雞卷」致胃抽筋　海底撈拒透露食物供應商

肯德基表示，其生物印製的雞塊將於今年秋天在莫斯科進行最後測試，公司表示「市場上沒有其他方法可以從動物細胞中，製造出這種複雜的產品」。肯德基也計劃使用麵包屑和香料等材料，以「還原肯德基特色」，致力複製真正雞肉的味道和質地。

肯德基又稱引用一項《環境科學與技術雜誌》的研究指出，透過肉類細胞製作成肉類，並透過3D打印技術製造，與傳統的飼養方式相比，能夠有效降低碳排放量和能源消耗，減少溫室氣體，比普通雞肉更環保。

要留意，這款「3D打印雞塊」因以動物細胞作為材料，未必適合素食者。

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撰文 : 梁翠麗

食用安全 雞肉 莫斯科 俄羅斯 KFC 3D打印 3D

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