【金銀價格】金價升近9年高、銀價觸及4年高　中國白銀急升15%

▲ 新冠肺炎病例激增，加上市場對刺激措施將加大，金價周一升至2011年9月以來最高，另外銀價觸及近4年高位。

新冠肺炎病例激增，加上市場對刺激措施將加大，金價周一升至2011年9月以來最高，另外銀價觸及近4年高位。

金礦股半日造好，招金 （01818） 半日收報10.04元，升2.1%；中國黃金 （02099） 升4.1%，半日收6.65元，紫金 （02899） 升1%，報4.75元，山東黃金 （01787） 升4.2%﹐最新報20.7元。中國白銀 （00815） 急升15%，半日收報0.75元。

黃金ETF 方面，SPDR金ETF （02840） 升0.4%，最新報1,326元，FL二南方黃金ETF （07299） 升1.2%，報8.645元。

金價、銀價齊升

紐約期金收市升7.4美元或0.4%，每盎斯報1817.40美元。紐約期銀收市升42.8美仙或2.2%，每盎斯報20.192美元。該款期銀最高見20.297美元，創下2016年4月以來最高。現貨白銀價格最新升逾2%。

U.S. Global Investors主管交易商Michael Matousek表示， 推升金價的因素包括收益率曲線、印鈔、對經濟的擔憂和疫情。他指出，不少投資者想在回調時買入，很多人的目標價是1,825美元；如果金價突破該水準，可能會升得更高。

黃金價格目前低於2011年9月創下的每盎司1,920.30美元的歷史高點。

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