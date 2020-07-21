【疫市營商】星巴克外賣指定飲品20元　星星送下單免運費

▲ 星巴克乘着20週年慶祝活動，推出一系列優惠和推廣活動。（星巴克提供）

新冠肺炎疫情持續，晚市繼續禁止堂食。星巴克乘着20週年慶祝活動，推出一系列優惠和推廣活動，包括晚餐外賣優惠。只要每日下午5時起，食客凡外賣一件食品和一杯飲品 （包括中杯裝或以上手調飲品或罐裝或樽裝飲 品），即可享8折優惠。

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由即日起至7月31日，亦可在指定外賣平台，包括星巴克「星星送」、foodpanda及Uber Eats，可用優惠價20元，購買指定手調飲品。例如粉桃啫喱綠茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶、芒果抹茶星冰茶等。若以星星送下單，更可免運費。

另外，食客於每周二及周末，於指定分店購買指定手調飲品，亦設有20元優惠。

1. Happy Tuesday手調飲品優惠指定分店

地址：始創中心、朗豪坊、星光行地庫、海港城、新世紀廣場、K11及香港國際機場 11 號閘口等

2. Happy Weekend 手調飲品優惠指定分店

地址：赤柱廣場、康怡廣場、友邦香港大樓、港運城、般咸道、又一城、V Walk、Mikiki、德福廣場、奧海城二期、HomeSquare、上水廣場及V City等

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同時，更設有其他不同飲品、食品優惠，包括全新推出20週年飲品禮券套裝。禮券套裝售590元，包括20張中杯裝手調飲品禮券；1張TEA-OLOGY系列手調飲品優惠券，憑券可以20元，換購大杯裝限定飲品一杯；以及1張指定食品八折優惠券。優惠期截至8月2日為止。

至於商品優惠，購買指定商品，可享不同折扣，包括購買兩件可享8折優惠、三件75折優惠，及 四件或以上7折優惠。

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責任編輯：馬意文