美媒：中國威脅若歐盟禁中資參與5G建設 將反制Nokia、愛立信

▲ 中國傳考慮對愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）作出反制。（法新社）

英國早前終止華為參與當地的5G建設。《華爾街日報》引述消息指，若歐盟決定仿傚英美禁止華為參與5G網絡建設，中國將會考慮對愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）作出反制。

英國上周命令當地的電訊商今年底前，停止向華為採購5G零部件，並在2027年前移除所有華為的設備。當地，總部設在瑞典的愛立信，以及設有芬蘭總部的諾基亞被視為主要受惠者。

但隨著中英關係升溫，《華爾街日報》引述消息指，中國商務部正審視採取出口管制措施，禁止愛立信及諾基亞將在中國生產的零部件，出口到海外國家。

報道引述消息人士指，有關的反制措施只會在歐盟嚴打中資設備商及禁止其參與5G建設才會採取行動。

駐英中國大使劉曉明：英拒華為如拒絕未來

歐盟至今未就禁止華為參建5G建設作出任何評論。而愛立信及諾基亞未有即時回應傳媒查詢。

此外，中國駐英國大使劉曉明表受英國媒體訪問時，回應英國禁止華為參與5G建設，他形容5G代表行業未來亦是未來的生活方式，而英國拒絕華為與拒絕未來無異。

立即了解【5G發展】新形勢

相關文章：

印度政府據報擬限制阿里、騰訊、華為等7華企 小米暫未上榜

【ATMX】「港版納指」下周一面世 恒生科技指數成份股大升（附成份股列表）

【華為5G】英國擬不遲於2027年全面移除華為設備 華為：令人失望（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁