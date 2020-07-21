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中國傳威脅歐盟反制Nokia、愛立信 北京：惡意捏造的假新聞（第二版）

即市財經 18:15 2020/07/21

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中國傳考慮對愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）作出反制。（法新社）

英國早前終止華為參與當地的5G建設。《華爾街日報》引述消息指，若歐盟決定仿傚英美禁止華為參與5G網絡建設，中國將會考慮對愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）作出反制。

中國外交部發言人汪文斌在北京回應時指，報道引述所謂的知情人士消息，目的為挑撥中歐的良好合作關係，斥報道毫無根據「是惡意捏造的假新聞」。

傳愛立信、諾基亞或由受惠者淪為潛在反制目標

英國上周命令當地的電訊商今年底前，停止向華為採購5G零部件，並在2027年前移除所有華為的設備。當地，總部設在瑞典的愛立信，以及設有芬蘭總部的諾基亞被視為主要受惠者。

但隨著中英關係升溫，《華爾街日報》引述消息指，中國商務部正審視採取出口管制措施，禁止愛立信及諾基亞將在中國生產的零部件，出口到海外國家。

報道引述消息人士指，有關的反制措施只會在歐盟嚴打中資設備商及禁止其參與5G建設才會採取行動。

駐英中國大使劉曉明：英拒華為如拒絕未來

歐盟至今未就禁止華為參建5G建設作出任何評論。而愛立信及諾基亞未有即時回應傳媒查詢。

此外，中國駐英國大使劉曉明表受英國媒體訪問時，回應英國禁止華為參與5G建設，他形容5G代表行業未來亦是未來的生活方式，而英國拒絕華為與拒絕未來無異。

立即了解【5G發展】新形勢

（第二版新增中國外交部回應內容）

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