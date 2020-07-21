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歐盟就6.6萬億復甦基金達成協議 意大利料獲最多撥款

環球經濟金融 12:02 2020/07/21

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受累新冠肺炎疫情，歐洲面臨1930年代以來，最嚴重的經濟危機。歐盟27成員國領袖就7500億歐元（6.6萬億港元）的復甦基金（Recovery Fund）達成協議，以讓復甦基金協助歐盟成員國，應對新冠肺炎疫情對歐洲經濟打擊。有報道早前指，意大利或成最大贏家。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指：

「整體而言，歐洲現在有很大的機會擺脫危機。我們還有很多工作要做，但是今晚是邁向復甦的一大步。」

（Europe, as a whole, has now a big chance to come out stronger from the crisis. We have a lot of work ahead of us, but tonight is a big step forward towards recovery. ）

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報道早前指，意大利會成為復甦基金的最大贏家，料獲得約820億歐元的贈款及約1,270億歐元的低息貸款。

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