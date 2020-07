【歐盟峰會】6萬億復甦基金過關 意大利料受惠最多

受累新冠肺炎疫情,歐洲面臨1930年代以來,最嚴重的經濟危機。歐盟27成員國領袖就7500億歐元(6.6萬億港元)的復甦基金(Recovery Fund)達成協議,以讓復甦基金協助歐盟成員國,應對新冠肺炎疫情對歐洲經濟打擊。有報道早前指,意大利或成最大贏家。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)指:

「整體而言,歐洲現在有很大的機會擺脫危機。我們還有很多工作要做,但是今晚是邁向復甦的一大步。」

(Europe, as a whole, has now a big chance to come out stronger from the crisis. We have a lot of work ahead of us, but tonight is a big step forward towards recovery. )

報道早前指,意大利會成為復甦基金的最大贏家,料獲得約820億歐元的贈款及約1,270億歐元的低息貸款。

