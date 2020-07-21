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下半年消費「內循環」邊際提速

即市財經 11:47 2020/07/21

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第二季度中國經濟增速為3.2%，不僅實現由負轉正，更顯著超出市場預期。這表明，在上半年政策托底、投資先行的主動應對之下，中國經濟「內循環」的運行已基本修復。展望下半年，「內循環」料將按下加速鍵。此前一度落後的消費引擎預計將提速回暖，助力經濟增速向長期中樞水平回歸。與之聯動，通脹溢價的調整以及產業盈利改善的遷移，將引領大類資產配置結構的再優化。

回顧上半年，在國內疫情得到控制後，「報復性消費」遲遲未至，「報復性儲蓄」卻一度高漲，消費引擎對經濟修復的貢獻明顯落後於投資引擎。從經濟視角來看，三大因素有望邊際加快消費引擎的回暖，鞏固中國經濟的「內循環」。第一，居民消費傾向反彈。央行城鎮儲戶問卷調查顯示，第二季度居民的儲蓄意願停止上升，而消費意願觸底反彈。細分來看，未來3個月計劃增加購房、旅遊以及大額商品支出的居民佔比同步提升。由此推斷，此前受到疫情持續拖累的綫下消費、服務消費以及耐用品消費，或將在第三季度加快修復。第二，居民消費能力企穩。一方面，金融體系對實體經濟的「1.5萬億讓利」正在穩步落實，有望穩定居民收入和消費能力。另一方面，年初至今，中國股市跑贏全球其他主要市場，將通過「財富效應」為居民消費注入動力。第三，消費場景修「舊」迎「新」。隨着國內防疫體系的持續改善，更多綫下消費場景以及跨地區消費路徑，預計將逐步解禁。同時，國際服務進口需求的內流，預計將激活國內服務消費供給的新升級，進一步創造高品質的消費業態。由此，社會消費零售總額的當月同比增速將在下半年延續反彈趨勢，並大概率在第三季度轉正。

從投資視角來看，如果第三季度的消費回暖如期而至，那麼將在兩方面引致結構性調整。第一，修正通脹溢價。受制於翹尾因素影響，第三季度CPI同比增速預計仍將下行，但是得益於消費和豬肉價格的支撐，下降幅度預計將明顯小於市場預期，由此改變的通脹溢價將牽動大類資產配置結構的再優化。第二，重心邊際改變。在邊際上，下半年經濟修復的重心從投資轉向消費。這意味着，較之於依賴投資需求驅動的上游產業，依賴消費需求驅動的下游產業或將獲得相對更快的盈利改善，並由此向資本市場產生結構化的價值映射。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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