【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 即市財經 12:43 2020/07/21 分享： 以ATMX為首的本港上市新經濟股，經上周連日整固後，又再重燃炒風。ATMX股價今早價量齊升，半日全綫升5%或以上。新經濟股短綫強勢，催化劑是為阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團宣布A+H同步市，加上環球資金風險胃納急升，而港版納指下周出台，更有望鞏固科技股板塊長綫成市場焦點。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 2020/07/20 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 2020/07/16 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 2020/07/15 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 2020/07/14 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 2020/07/13 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） PayPal（美：PYPL） 指數期貨 香港股票 ETF Fintech 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 恒生科技指數 同股不同權 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入