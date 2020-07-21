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【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享）

即市財經 12:43 2020/07/21

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以ATMX為首的本港上市新經濟股，經上周連日整固後，又再重燃炒風。ATMX股價今早價量齊升，半日全綫升5%或以上。新經濟股短綫強勢，催化劑是為阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團宣布A+H同步市，加上環球資金風險胃納急升，而港版納指下周出台，更有望鞏固科技股板塊長綫成市場焦點。

...

欄名 : 交易講場

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