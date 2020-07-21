【軟銀賣產】軟銀傳售數據部門、撤瑞信基金　套133億元

▲ 孫正義旗下軟銀集團再擬出售資產。

孫正義旗下軟銀集團（SoftBank Group）近年投資UBER、WeWork 等失利，軟銀不斷以阿里巴巴 （09988） 等資產融資，外電最新報道，軟銀聘請高盛，協助其出售數據和設備管理部門Treasure Data。

外電引述消息人士報道，軟銀聘用高盛協調出售Treasure Data，期望作價約10億美元（約78億港元），較軟銀最初6億美元收購，高出66%。但報道指，軟銀出售計劃存變數，最終可能保留這項資產。

另外，軟銀據報已從瑞信基金中撤出約7億美元。外電報道指，軟銀早前在復雜的交易圈中，旗下投資既充當貸方又充當借方，管理層開始擔心該基金以及三隻姊妹基金的潛在利益衝突。

若兩項交易作實，軟銀將套出17億美元（約132.6億港元）

軟銀在2016年斥資320億美元收購晶片設計集團ARM，再於2018年以約6億美元收購時為美國數據分析公司Treasure Data。

ARM月初宣布，計劃專注於半導體IP業務，擬把IoT（物聯網）平台和Treasure Data業務轉讓給軟銀運營，但須董事會及監管機構的批准，預計9月底前完成。

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