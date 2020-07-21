  • 31°C
香港時間 : 2020721日 (二) 12:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎疫苗】2款初步報捷 一文看清副作用及原理

環球社會熱點 11:44 2020/07/21

分享：

【新冠肺炎疫苗】2款初步報捷 一文看清副作用及原理

新冠肺炎在全球大流行，多國展開研發疫苗競賽。周一（20日）有兩款疫苗的初步測試結果正面，正進入最後階段的測試，分別來自英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca），以及中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）與中國軍事醫學科學院生物工程研究所。

醫學期刊《刺針》（Lancet）周一發表文章稱，這兩款疫苗成功誘發健康人士的免疫反應，而沒有出現危險的副作用。

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

【Moderna疫苗】測試者親述疫苗副作用 一度入急症室

第三款有好消息的疫苗是由美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物技術公司BioNTech共同研發，亦在周一發布的一項小型早期研究，顯示至少一種疫苗有望被證明是安全、有效的。

原理及副作用

《刺針》文章指，牛津/阿斯利康和CanSino團隊公布早期測試結果顯示，疫苗使用無害版本的另一種病毒或病毒載體，將新型冠狀病毒的遺傳物質（genetic material）傳遞到細胞中，以誘發免疫反應。

早期測試主要目的是測試疫苗的安全性及潛在功效。參與兩項研究的人在注射疫苗後，出現輕微的副作用，例如發燒和注射部位疼痛，但沒有嚴重的不良反應。

【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試

【南韓疫情】駐韓美軍新增10人確診 指揮官指無集體感染

駐日美軍拒公布確診數字 日媒斥威脅日本人健康

潛在疫苗

目前有150多種疫苗等待進入人體試驗階段，世衛上月底指，有15種疫苗已進入該試驗階段。

強生（Johnson & Johnson）正開發病毒載體疫苗，有望今個月開始人體測試。

 Moderna上周表示，所有45名健康疫苗測試者誘發免疫反應，初期報告顯示疫苗安全，料7月底前開始大規模測試。

印度第一個本土自行研發的疫苗Covaxin，本周稍後開始在新德里展開人體試驗，計劃第一期測驗規模為350人，第二期擴大至750人。

研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者

【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：鄧燕君

相關文章

住酒店隔離高危 澳洲墨爾本所在維州近全數病例或關事
2020/07/20
住酒店隔離高危 澳洲墨爾本所在維州近全數病例或關事
【南韓疫情】駐韓美軍新增10人確診 指揮官指無集體感染
2020/07/20
【南韓疫情】駐韓美軍新增10人確診 指揮官指無集體感染
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
今日
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄
2020/07/20
【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄
【日本疫情】全國累計1000人死亡 當局籲貫徹在家工作
2020/07/20
【日本疫情】全國累計1000人死亡 當局籲貫徹在家工作
疫情 傳染病 副作用 牛津大學 發燒 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間12:00）

下一篇文章

南韓自來水驚見幼蟲 當局揭濾水廠未設防蟲網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間11:00）
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車