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【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用

環球社會熱點 11:44 2020/07/21

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【新冠肺炎疫苗】2款初步報捷 一文看清副作用及原理

新冠肺炎在全球大流行，多國展開研發疫苗競賽。除了Moderna疫苗外，都有其他疫苗初見曙光。周一（20日）有兩款疫苗的初步測試結果正面，正進入最後階段的測試，分別來自英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca），以及中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）與中國軍事醫學科學院生物工程研究所。

醫學期刊《刺針》（Lancet）周一發表文章稱，這兩款疫苗成功誘發健康人士的免疫反應，而沒有出現危險的副作用。

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

【Moderna疫苗】測試者親述疫苗副作用 一度入急症室

第三款有好消息的疫苗是由美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物技術公司BioNTech共同研發，亦在周一發布的一項小型早期研究，顯示至少一種疫苗有望被證明是安全、有效的。

原理及副作用

《刺針》文章指，牛津/阿斯利康和CanSino團隊公布早期測試結果顯示，疫苗使用無害版本的另一種病毒或病毒載體，將新型冠狀病毒的遺傳物質（genetic material）傳遞到細胞中，以誘發免疫反應。

早期測試主要目的是測試疫苗的安全性及潛在功效。參與兩項研究的人在注射疫苗後，出現輕微的副作用，例如發燒和注射部位疼痛，但沒有嚴重的不良反應。

【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試

【新冠肺炎疫苗】北韓零確診但研發 CNN：為宣傳多於愛

潛在疫苗

目前有150多種疫苗等待進入人體試驗階段，世衛上月底指，有15種疫苗已進入該試驗階段。

強生（Johnson & Johnson）正開發病毒載體疫苗，有望今個月開始人體測試。

 Moderna上周表示，所有45名健康疫苗測試者誘發免疫反應，初期報告顯示疫苗安全，料7月底前開始大規模測試。

印度第一個本土自行研發的疫苗Covaxin，本周稍後開始在新德里展開人體試驗，計劃第一期測驗規模為350人，第二期擴大至750人。

研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者

【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

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記者：鄧燕君

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