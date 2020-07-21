【恒生科技指數】花旗：科網股、港交所受惠　成納指外另一科技投資者關注

▲ 花旗指，新指數有助提升對在港上市的科網股興趣，特別是吸引部分投資者由美國納指轉為關注香港科技指數。

恒指公司推出恒生科技指數，追蹤30隻在港上市的科網股，當中「ATMX」權重佔近34%，被視為「港股納指」。券商花旗發報告指，恒生科技指數對科網股及港交所 （00388） 皆有利，同時有助反映科網股在港股市場的重要性。

恒指公司昨宣布，下周一（27日）推出恒生科技指數，並期望與恒指、國企指數打造成第3個香港市場的旗艦指數。

花旗指，新指數有助提升對在港上市的科網股興趣，特別是吸引部分投資者由美國納指轉為關注香港科技指數；同時，亦會促進港交所的交投，包括更多與指數相關的產品發行。此外，更多高質素的中資科網企業亦都可能吸引轉投香港上市。

而花旗目前對互聯網、醫療保健等高科技板塊，維持「增持」評級，其中，阿里巴巴 （09988） 、中國生物製藥 （01177） 、阿里健康 （00241） 均被列為H股的買入名單。

花旗續指，在港上市的科網股數目由2017年底的137隻，增至今年上半年底的163隻。期間，科網股的份額均都明顯提升，以市值計就由14.6%增至33.2%，而成交量則由16.3%增至27.6%。

單計6月份，交投最活躍的首10隻港股，當中5隻均是科網股，花旗相信恒生科技指數將進一步反映科網股板塊表現。

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