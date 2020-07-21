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印度政府據報擬限制阿里、騰訊、華為等7華企　小米暫未上榜

即市財經 10:54 2020/07/21

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阿里巴巴此前據報將關閉印度UC瀏覽器業務，裁員至少100人並關閉辦公室。

印度媒體報道，印度政府已把至少7家於當地營運的中資企業確認為「與中國軍方有關聯」，並於海外為中國政府從事情報搜集工作，正考慮對這些企業採取限制措施，以減低在印度經濟的參與度。

印度《經濟時報》報道，被印度政府認為與中國軍方有關聯的企業包括新興際華集團及其投資的新印度鋼鐵公司、中國電子科技集團及其在印度安德拉邦投資建設的光伏設備製造廠，以及阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、華為和上汽公司等。至於印度業務佔比重的小米 （01810） 則未有上榜。

報道引述中國於2017年通過的《情報法》指出，條例曾列明中資企業須「無條件地支持、協助和配合中國的情報搜集工作」，引起印方對中資企業的投資疑慮。

另外，印度政府據報將加大對中國公司透過第三國或地區間接進入印度市場行為的審查力道。報道指，印度政府曾發現，某個來自歐洲的海外實體對印度公司進行投資，而該海外實體背後是由一家中國公司在控制。

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