TikTok坐擁逾160萬澳洲青少年用戶　傳當地政府正作審查

▲ 近日澳洲總理及多位議員也公開表示，正仔細審查TikTok，或有機會採取進一步行動。

TikTok爭議戰火不斷延燒！作為著名社交影片平台之一，TikTok用戶數目已迫近10億，惟近日比印度、美國等地政府批評，潛在外國影響力介入問題和數據私隱問題，當地政府也正積極尋求解決方法，例如發出禁令及下架等。近日澳洲總理及多位議員也公開表示，正仔細審查TikTok，或有機會採取進一步行動。

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據路透社報道，澳洲工黨議員Jenny McAllister指澳洲目前逾160萬年輕人正使用TikTok，新增用戶的速度相當迅速，憂TikTok為當地青少年帶來負面影響。她解釋，TikTok的內容審核方式，與澳洲的價值觀不一致，如會刪除有關天安門廣場的相關資料，或是香港抗議行動的內容將被列為不被優先顯示。

路透社引述消息人士透露，澳洲內政事務部（Department of Home Affairs）和澳洲律政部正在討論TikTok在澳洲的營運業務。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則強調，當局目前整對TikTok進行詳細檢視，並指若需要採取進一步措施或行動，當地政府並不會卻步，或有機會效仿美國行動計劃。

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責任編輯：曾曉汶