【中美角力】涉侵犯新疆人權　美國制裁11中國企業

中美關係持續緊張，美國商務部在香港時間今天（21日）再以侵犯新疆少數民族人權為由，制裁11間中國企業，納入出口管制實體清單，限制美國企業向有關企業提供產品及服務。

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是次是美國商務部針對中國的第3次同類制裁，由去年10月至今年6月已先後兩次，將合共37間中國企業與機構被納入黑名單。美國商務部指，在實體清單中增加11家中國企業，是因為有關企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族，強制收集生物識別數據。

當中有9間企業被指控涉及中國針對新疆少數民族強迫勞動，以及2間涉嫌協助採集與分析維吾爾與其他穆斯林少數民族遺傳分析。

被制裁的中國企業名單如下：

被指涉及對維族人強制勞動的企業

昌吉溢達紡織有限公司（Changji Esquel Textile Co. Ltd.）

合肥寶龍達信息技術有限公（Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.）

合肥美菱股份有限公司（Hefei Meiling Co. Ltd.）

新疆和田浩林髮飾品有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.）

和田泰達服飾有限公司（Hetian Taida Apparel Co., Ltd.）

今創集團（KTK Group）

南昌歐菲科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）

南京協同紡織有限公司（Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.）

碳元科技（Tanyuan Technology Co. Ltd.）

涉嫌協助採集與分析維吾爾族遺傳分析的企業

新疆絲路華大基因科技有限公（Xinjiang Silk Road BGI）

北京六合華大基因科技有限公司（Beijing Liuhe BGI）

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