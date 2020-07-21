【中美角力】涉侵犯新疆人權　美國制裁11中國企業

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【ATMX】科技指數下周面世 入選股份齊升慶賀
中美關係持續緊張，美國商務部在香港時間今天（21日）再以侵犯新疆少數民族人權為由，制裁11間中國企業，納入出口管制實體清單，限制美國企業向有關企業提供產品及服務。
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是次是美國商務部針對中國的第3次同類制裁，由去年10月至今年6月已先後兩次，將合共37間中國企業與機構被納入黑名單。美國商務部指，在實體清單中增加11家中國企業，是因為有關企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族，強制收集生物識別數據。
當中有9間企業被指控涉及中國針對新疆少數民族強迫勞動，以及2間涉嫌協助採集與分析維吾爾與其他穆斯林少數民族遺傳分析。
被制裁的中國企業名單如下：
被指涉及對維族人強制勞動的企業
涉嫌協助採集與分析維吾爾族遺傳分析的企業
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撰文 : 鄺庭芳