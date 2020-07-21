三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置

▲ 三星（Samsung）日前宣布，Galaxy Unpacked活動將於下月5日舉行。

三星（Samsung）日前宣布，Galaxy Unpacked活動將於下月5日舉行。而在發布會前夕，三星手機業務部門主管盧泰文（Roh Tae-moon）就發布文章，預告三星將Galaxy Unpacked線上發表會，推出5款新裝置產品。外媒預計，將會包含5G手機及摺疊手機等。

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盧泰文在文中提到，新時代將視為「下一個常態」（Next Normal），在過去短短幾個月內，生活竟出現種種難以想像的變化，遠距教學、居家健身、線上音樂會等各式各樣的活動，都可以透過行動科技來實現。

▲ 三星手機業務部門主管盧泰文（Roh Tae-moon）就發布文章，預告三星將Galaxy Unpacked線上發表會，推出5款新裝置產品。（三星官網圖片）

他透露，在Galaxy Unpacked發布會上，三星將會推出5款強大的全新裝置，從耳中到手腕。雖然盧泰文並沒有清楚列明5款產品到底是什麼，但綜合外媒消息預測，將會是新一代旗艦智能手機Galaxy Note 20、5G版Galaxy Z Flip摺疊手機、新一代Galaxy Fold摺疊手機、 Galaxy Watch 3智能手錶和Galaxy Buds Live無線耳機。

同時，英國三星日前於官方Twitter以「A new look unfolds.」為題，發布一條短片，相信是與摺疊手機相關。從影片推斷，新款摺疊手機將會以銅色為主。而更多手機細節，就需待三星在Galaxy Unpacked線上發布會公布喇！

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責任編輯：曾曉汶