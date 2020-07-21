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【ATMX】「港版納指」下周一面世　恒生科技指數成份股大升（附成份股列表）

即市財經 10:50 2020/07/21

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【ATMX】「港版納指」下周一面世　ATMX齊升逾半成

「港版納指」下星期一（27日）推出恒生科技指數，追蹤30大香港上市的科技企業，期望與恒指、國指並列為「三大旗艦指數」。ATMX開段造好，恒生科技指數權重最高的阿里巴巴 （09988） 挾螞蟻IPO消息炒上，最新報253.2元，升5.7%；騰訊 （00700） 現升5.4%，報550.5元；美團 （03690） 升6%，報199.7元；小米 （01810） 升5.2%，報16.64元。

另外，恒生科技指數內的二綫科技股亦造好，閱文 （00772） 發盈警先升後跌2.5%；平安好醫生 （01833） 升3.9%；眾安 （06060） 亦升6%，微盟 （02013） 大升逾一成。

據最新權重計算，「ATMX」4大股份權重合計達33.49%。恒指公司指，恒生科技指數與現有恒指、國指重疊較少，且定位清晰兼覆蓋成交活躍港股，有信心指數成功機會較大。

不過，值得注意是，恒生科技指數下周發布，但市場未有產品即時追縱該指數，沒有被動資金會即時追入成份股。

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【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）

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