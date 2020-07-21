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【螞蟻IPO】阿里巴巴升半成　阿里系急漲、中國動向升逾一成

即市財經 10:16 2020/07/21

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阿里巴巴旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布AH上市計劃。

阿里巴巴 （09988） 旗下、內地最大移動支付平台支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布啟動「A+H」上市計劃，將在港交所 （00388） 主板及上海科創板同步上市。阿里系今早急漲。

阿里巴巴股價今早高開5%，報251.8元，成交已達5.62億元。阿里美股（美：BABA）昨收報254.81美元，升3.1%。截至10時15分，阿里巴巴股價升5.8%﹐報253.4元，成交額32.5億元。另外，阿里健康 （00241） 升8.5%，報21.6元；阿里影業 （01060） 升3.4%；與阿里一同投資阿里健康的雲鋒金融 （00376） 升12.7%。

中國動向 （03818） 升16%，最新報0.99元。截至今年3月底止，中國動向持有阿里巴巴美股約78萬股，持有阿里巴巴港股約54.5萬股。另外，公司還通過多只基金持有螞蟻金服19億人民幣。

另外，港交所 （00388） 升5.9%﹐報366.6元。

螞蟻集團據報計劃集資100億美元（約780億港元），並尋求至少2,000億美元（約1.55萬億港元）估值。

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