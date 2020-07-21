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【螞蟻IPO】跑贏阿里系　港交所破頂、中國動向午後曾升47%

即市財經 13:10 2020/07/21

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阿里巴巴旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布AH上市計劃。

阿里巴巴 （09988） 旗下、內地最大移動支付平台支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布啟動「A+H」上市計劃，將在港交所 （00388） 主板及上海科創板同步上市。港交所再破頂，半日升9.5%或32.8元，報378.8元，成交27.8億。

中午開市後，中國動向 （03818） 曾狂升47%，高見1.25元，最新報1.15元，升35%，成交2.64億元。

截至今年3月底止，中國動向持有阿里巴巴美股約78萬股，持有阿里巴巴港股約54.5萬股。另外，公司還通過多隻基金持有螞蟻金服19億人民幣。

阿里系今早股價也急漲，但表現反而不及港交所和中國動向。阿里巴巴股價今早高開5%，半日升幅擴大至6.6%，成交61.94億元。

另外，阿里健康 （00241） 升8.5%，報21.6元；阿里影業 （01060） 升2.5%；與阿里一同投資阿里健康的雲鋒金融 （00376） 升10%。

螞蟻集團據報計劃集資100億美元（約780億港元），並尋求至少2,000億美元（約1.55萬億港元）估值。

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