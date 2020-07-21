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【港股市況】恒指早段升400點　ATMX 4股齊升逾半成（不斷更新）

即市財經 10:14 2020/07/21

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【港股市況】恒指黑期升約255點　道指期貨升11點（不斷更新）

美股反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，納指創收市新高，升2.5%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開209點，恒指料開報25267點。

【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）

【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億（不斷更新）

【10：14】恒指升幅擴至約445點，重上25500點。

【10：11】華虹半導體 （01347） 獲納入恒生科技指數，股價升逾12%。

【10：08】ATMX 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 及小米 （01810） 股價齊升逾5%。

【ATMX】「港版納指」下周一面世　ATMX齊升逾半成

【10：07】美團點評 （03690） 升幅擴大至近6%，高見199.6元，上試重上200元。

【09：59】ESR （01821） 升逾半成。ESR公布，公司接獲通知，OMERS Administration Corp已訂立協議向WP OCIM One LLC收購ESR額外約7%的已發行股份。

【09：56】中芯國際 （00981） 獲納入恒生科技指數，股價反彈6%。

【09：54】阿里概念股造好，螞蟻集團控股的雲鋒金融 （00376） 升逾8%、阿里健康 （00241） 升逾6%；中國動向 （03818） 升逾12%。

【09：50】大市早段升約400點，報25467點。

【09：38】神州租車 （00699） 股價今早復牌，跌逾6%，低見2.65元。

神州優車：收到中證監調查通知書　涉嫌信披違規（第四版）

【09：32】恒指公司公布，7月27日（星期一）推出恒生科技指數，加上阿里巴巴  （09988）  旗下、支付寶母公司螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）啟動在港交所 （00388） 主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃，科技股造好，阿里巴巴、騰訊 （00700） 升5%；美團 （03690） 、小米升逾3%。

【螞蟻IPO】阿里巴巴股價高開半成 港交所大升6%

【09：20】恒指高開369點，開報25427點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 齊升半成。

【09：00】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，淨回籠200億元人民幣。

【08：43】恒指黑期升約255點，報25284點，道指期貨升11點，報26644點。

【08：30】康希諾生物  （06185）  公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗II期研究結果的研究論文已發表於《刺針（The Lancet，內地譯柳葉刀）》。

康希諾生物：於刺針發表新冠肺炎疫苗研究結果論文

【08：15】美國總統特朗普的競選辦公室，於本周在facebook刊登廣告，稱TikTok正監視用戶，並發布問卷，詢問網民美國應否禁用TikTok。

【TikTok】特朗普競選辦fb咨詢網民應否禁用TikTok

【07：30】道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 ESR（01821） 中芯國際（00981） 中國動向（03818） 阿里健康（00241） 雲鋒金融（00376） 神州租車（00699） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 藍籌股

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