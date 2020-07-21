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【港股市況】恒指半日升471點　港交所升逾9%創新高　ATM升6%至8%（不斷更新）

即市財經 12:03 2020/07/21

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【港股市況】恒指黑期升約255點　道指期貨升11點（不斷更新）

美股反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，納指創收市新高，升2.5%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開209點，恒指料開報25267點。

【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）

【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億（不斷更新）

【12：00】恒指半日升471點，中午收報25529點。國指升131點，報10426點。主板成交905億元。港交所 （00388） 升9.5%，高見379元創上市新高。ATM 3股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別升6%至8%。

【11：50】港交所 （00388） 、美團點評 （03690） 齊升9%。

【11：47】港交所 （00388） 中午收市前升幅繼續擴大，港交所升8.7%，高見376元上市新高。

【11：43】恒指中午收市前升約450點，報25512點。

【11：42】歐盟就7500億歐元的新冠肺炎復甦基金達成協議。

【11：30】內地股市半日靠穩，上證升0.07%；深證升0.2%；創業板指升0.8%

【11：23】港交所 （00388） 升8%，高見374.8元創上市新高。

【11：23】港交所 （00388） 升幅擴大至7.5%，高見372元。券商花旗發報告指，恒生科技指數對科網股及港交所 皆有利，同時有助反映科網股在港股市場的重要性。

【恒生科技指數】花旗：科網股、港交所受惠　成納指外另一科技投資者關注

【11：15】大市升勢略為回順，恒指升約360點，報25418點。

【11：00】恒指維持約400點升幅，最新報25465點，升407點。

【10：59】美團點評 （03690） 升逾6%，重上200元關口，高見200.6元。

【10：54】內銀股偏軟，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 跌0.2%至1.4%。

【10：47】紙業股逆市向下，玖紙 （02689） 逆市挫一成，低見7.94元。理文造紙 （02314） 亦跌5%，低見4.78元。

【10：42】港視 （01137） 逆市偏軟跌0.1%；CEC國際 （00759） 挫逾5%。

【10：34】思摩爾 （06969） 升逾半成，高見33.2元。思摩爾公布，經調整純利方面，預期按年增長38.1%至42.9%，至12.86億至13.31億元人民幣。

【盈喜】思摩爾料上半年經調整純利升38%至43%

【10：33】國壽 （02628） 轉跌，股價逆市跌0.3%。

【10：14】恒指升幅擴至約445點，重上25500點。

【10：11】華虹半導體 （01347） 獲納入恒生科技指數，股價升逾12%。

【10：08】ATMX 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 及小米 （01810） 股價齊升逾5%。

【ATMX】「港版納指」下周一面世　ATMX齊升逾半成

【10：07】美團點評 （03690） 升幅擴大至近6%，高見199.6元，上試重上200元。

【09：59】ESR （01821） 升逾半成。ESR公布，公司接獲通知，OMERS Administration Corp已訂立協議向WP OCIM One LLC收購ESR額外約7%的已發行股份。

【09：56】中芯國際 （00981） 獲納入恒生科技指數，股價反彈6%。

【09：54】阿里概念股造好，螞蟻集團控股的雲鋒金融 （00376） 升逾8%、阿里健康 （00241） 升逾6%；中國動向 （03818） 升逾12%。

【09：50】大市早段升約400點，報25467點。

【09：38】神州租車 （00699） 股價今早復牌，跌逾6%，低見2.65元。

神州優車：收到中證監調查通知書　涉嫌信披違規（第四版）

【09：32】恒指公司公布，7月27日（星期一）推出恒生科技指數，加上阿里巴巴  （09988）  旗下、支付寶母公司螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）啟動在港交所 （00388） 主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃，科技股造好，阿里巴巴、騰訊 （00700） 升5%；美團 （03690） 、小米升逾3%。

【螞蟻IPO】阿里巴巴股價高開半成 港交所大升6%

【09：20】恒指高開369點，開報25427點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 齊升半成。

【09：00】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購，淨回籠200億元人民幣。

【08：43】恒指黑期升約255點，報25284點，道指期貨升11點，報26644點。

【08：30】康希諾生物  （06185）  公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗II期研究結果的研究論文已發表於《刺針（The Lancet，內地譯柳葉刀）》。

康希諾生物：於刺針發表新冠肺炎疫苗研究結果論文

【08：15】美國總統特朗普的競選辦公室，於本周在facebook刊登廣告，稱TikTok正監視用戶，並發布問卷，詢問網民美國應否禁用TikTok。

【TikTok】特朗普競選辦fb咨詢網民應否禁用TikTok

【07：30】道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 理文造紙（02314） 玖龍紙業（02689） CEC國際（00759） 香港電視（01137） 思摩爾國際（06969） ESR（01821） 中芯國際（00981） 中國動向（03818） 阿里健康（00241）

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