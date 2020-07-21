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【新冠肺炎疫苗】康希諾生物午後轉升逾1%　疫苗成果再登《刺針》

即市財經 13:23 2020/07/21

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康希諾生物：於刺針發表新冠肺炎疫苗研究結果論文

康希諾生物 （06185） 公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗II期研究結果的研究論文已發表於《刺針（The Lancet，內地譯柳葉刀）》。刺針周一發表文章稱，康希諾與中國軍事醫學科學院生物工程研究所，以及英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca），兩款新冠肺炎疫苗的初步測試結果正面。

康希諾生物今日股價反覆，開報221.8元，高開6.9%，早段高見223.8元，但一度倒跌，最新報210.8元，升1.6%，成交3.84億元。

康希諾生物年初至今，股價累升2.58倍，惟近一個月升幅回落，累升14%。

康希諾生物表示，表示重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）在每劑5×1010病毒顆粒數的劑量下是安全的。單針免疫後，絕大多數受試者體內激發了顯著的免疫反應。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 康希諾生物－B（06185） 新冠肺炎 腺病毒
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