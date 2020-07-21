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道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點

即市財經 07:27 2020/07/21

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道指升8點納指創收市高　港股ADR升209點

道指升8點納指創收市高
美股反覆，市場關注新冠肺炎疫情、疫苗、美企業績及財政刺激方案，道指升8點，收報26680點。標指升0.8%，收報3251點。納指在大型科技股帶動下表現強勁，創收市新高，收報10767點，升2.5%。

【美股收市】納指抽升2.5%　創收市新高（不斷更新）

港股ADR升209點
港股ADR收報25267點，升209點或0.8%；恒指夜期升230點，收報25247點，高水189點，成交17,361張。

紐約期油升0.5%
原油價格窄幅上升，市場對疫苗及歐盟的疫後復蘇基金抱樂觀態度，疫情及中美關係限制油價升幅，紐約期油收報40.81美元，升0.22美元或0.5%；布蘭特期油收報43.28美元，升14美元或0.3%。

美滙指數跌0.1%
美滙指數報95.82，跌0.1%；歐元兌美元升至逾4個月高位，最新報1.1453；美元兌日圓報107.24。

美國10年期債息報0.61厘。

紐約期金升0.4%
金價升近至9年高，紐約期金收報1817.4美元，升7.4美元或0.4%。現貨金於1818美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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