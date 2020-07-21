  • 31°C
香港時間 : 2020721日 (二) 19:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】稻草熊影業擬上巿 創辦人為影星吳奇隆

股樓投資 18:57 2020/07/21

分享：

由影星吳奇隆創辦的稻草熊影業已遞交上市申請，根據初步招股書披露，愛奇藝為公司主要客戶之一，亦為其第二大股東，目前持有19.57%股權。

稻草熊成立於2014年，為內地劇集製片商及發行商，覆蓋電視劇、網劇的投資、開發、製作及發行。大股東為公司主席劉小楓，持有公司58.41%股權，劉詩詩及內地女星趙麗穎為早期股東之一，分別持有公司14.8%及0.79%股權。稻草熊於2018及20年先後引入愛奇藝進行兩輪融資。

相關文章: 【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億

於往績記錄期間，愛奇藝為公司前五大客戶之一，雙方已就劇集及網絡大電影版權授權、版權及劇集播映權購買、影視劇歌曲製作以及定制劇集承製及相關發行收入分成，訂立多項框架協議，一般於2022年底屆滿，將自動重續為期三年。

相關文章: 【新股IPO】滴滴出行擬年底在港上巿

截至今年3月底止，首3個月錄得純利4289萬元（人民幣，下同），收入為3.3億元。2017年至 2019年期間，純利分別為6057萬元、1051萬元、5050萬元。期間收入分別為5.4億元、6.8億元、3.3億元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 張以正

IPO 香港股票

上一篇文章

【新盤出撃】無礙疫情惡化發展商照賣樓 屯門新盤御海灣鐵定周六開售

下一篇文章

【網民熱話】無視限聚令 網民提議「開房」飯聚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知