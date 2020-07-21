【新股IPO】稻草熊影業擬上巿 創辦人為影星吳奇隆

由影星吳奇隆創辦的稻草熊影業已遞交上市申請，根據初步招股書披露，愛奇藝為公司主要客戶之一，亦為其第二大股東，目前持有19.57%股權。

稻草熊成立於2014年，為內地劇集製片商及發行商，覆蓋電視劇、網劇的投資、開發、製作及發行。大股東為公司主席劉小楓，持有公司58.41%股權，劉詩詩及內地女星趙麗穎為早期股東之一，分別持有公司14.8%及0.79%股權。稻草熊於2018及20年先後引入愛奇藝進行兩輪融資。

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於往績記錄期間，愛奇藝為公司前五大客戶之一，雙方已就劇集及網絡大電影版權授權、版權及劇集播映權購買、影視劇歌曲製作以及定制劇集承製及相關發行收入分成，訂立多項框架協議，一般於2022年底屆滿，將自動重續為期三年。

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截至今年3月底止，首3個月錄得純利4289萬元（人民幣，下同），收入為3.3億元。2017年至 2019年期間，純利分別為6057萬元、1051萬元、5050萬元。期間收入分別為5.4億元、6.8億元、3.3億元。

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