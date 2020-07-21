【美股收市】亞馬遜飈近8%　納指漲263點再破頂

道指收市微升，亞馬遜勁升7.9%帶動其他大型科網股走俏，納斯達克綜合指數收市升2.5%，報10767點，是4月29日以來最佳單日表現，也是今年第28次收市新高。

美國疫情續為市場帶來不確定性，美國國會議員周一重返華盛頓，展開新一輪刺激計劃的討論，市場靜候結果，道指早段反覆走低，全日曾跌167點至低見26504點。

本周將有多家大型科技企業公布業績，市場關注美國及歐盟對抗新冠肺炎疫情的財政刺激計劃，疫苗開發商的測試結果等。油價在40美元關有支持。

本港今晨4時，道指升8點，報26680點；標指升27點，報3251點；納指升263點，報10767點。歐洲Stoxx600指數收市升0.8%，英股跌0.5%，法德股升0.5%及1%。

標指11個板塊僅3個上升，非必需消費品股升3.1%最亮麗，資訊科技及通訊服務股亦升2.6%及1.2%；至於下跌的8個板塊，以能源及公用股跌1.7%及1.4%最差，工業、房地產及必需消費品股均跌1%。

納指即市曾升2.7%，主要受惠亞馬遜股價勁升7.9%，高盛調升亞馬遜股價目標至3,800美元，為全城最牛，亞馬遜收報3,196.84美元。

美股科技股集體上漲，視像會議平台Zoom漲8.9%，微軟升4.3%、蘋果升逾2%。Google母公司Alphabet亦漲3.3%，Facebook 股價則升1.4%。

近期熱炒美國電動車公司Nikola繼上周五跌逾7%，昨早段曾跌22%，尾市仍挫2成。Nikola股價於上月曾高見93.99美元，惟公司尚未有任何車款正式投產。

美國疫情大幅反彈，繼續新增超過6萬5千宗確診個案，據約翰斯霍普金斯大學數據顯示，美國全國確診病例數達3,760,975例，死亡人數超過14萬。

投資者也正在為本周的眾多企業財報做好準備，微軟、特斯拉、英特爾、Twitter、美國航空、美國聯合航空、可口可樂、聯合利華等將在本周發布業績。預計季度業績將反映冠狀病毒疫情對企業利潤的損害程度。

歐盟領導人召開峰會商討復甦基金方案，歐元兌美元一度攀升0.4%至1.1468，相距今年高位1.1495不遠，令美滙指數持續受壓。

美滙指數失守96，暫跌0.1%至95.81；歐元升0.2%，報1.1446美元；日圓跌0.3%，報107.32兌1美元，每百日圓兌7.2234港元。