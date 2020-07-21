2020年中國新經濟獨角獸200強 頭5位阿里系穩佔3席

艾媒諮詢（iiMedia Research）近日發布了一份《2020中國新經濟獨角獸200強榜單》，此排行榜中企業評選對象為估值超過10億美元的未上市企業，相關數據統計截至今年7月10日。

上榜企業所屬行業覆蓋金融科技、人工智能、電子商務、汽車交通、物流服務等多個領域。而名列首位是阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻金服，其次是字節跳動及阿里雲，估值分別突破1500億美元、1000億美元、700億美元。若從地區分佈來看，北京、廣東及上海的企業數量位居首三位，分別達66家、38家、37家。

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而在榜單中的芸芸企業，阿里系可算是稱霸，因為除了螞蟻金服和阿里雲，還有菜鳥網絡亦躋身前五位。前五名獨佔其三，總估值超過2700億美元（約1.88萬億元人民幣），可見阿里孵化獨角獸企業的能力之強。

螞蟻金服業務涉及支付、消費信貸、保險、基金、徵信、金融雲、數據庫等領域，當中支付寶為最重要的板塊，累計用戶數超過12億。 根據易觀發布的第三方支付移動支付市場季度監測報告顯示，2020年第一季度，支付寶繼續以54.97%的市場份額保持行業第一。

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至於雲計算近年發展迅速，阿里巴巴創辦人馬雲曾說過：「如果我們不做雲計算，將來會死掉。」2008年，阿里確定雲計算和大數據兩大戰略，一年後正式成立了阿里雲。 經過10年發展，如今已成為全球第三大雲計算服務商，亞太市場佔有率第一，份額是亞馬遜和微軟總和。2020財年，其營收同比增長62%至400億元。

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