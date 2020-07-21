【美股午市】亞馬遜造好納指漲180點 道指反覆回軟

美股午市漲跌不一，亞馬遜造好帶動其他大型科網股走俏，納指一度上漲182點，惟美國疫情為市場帶來不確定性。本周亦將有多家大型科技企業公布業績，市場關注美國及歐盟對抗新冠肺炎疫情的財政刺激計劃，疫苗開發商的測試結果等。油價在40美元關有支持。

道指早段曾升22點，本港今晨1時33分，跌19點，報26652點；標指升14點，報3239點；納指升180點，報10683點。歐洲Stoxx600指數收市升0.8%，英股跌0.5%，法德股升0.5%及1%。

納指即市曾升1.7%，主要受惠亞馬遜股價勁升6.3%，高盛調升亞馬遜股價目標至3,800美元，為全城最牛，亞馬遜股價暫報3,145美元。Facebook 股價升近1%、串流影音平台Netflix、Google母公司Alphabet及微軟升0.9%、2.5%及2.9%。

標指11個板塊8個上升3個下跌，非必需消費品股升2.3%最亮麗，資訊科技及通訊服務股亦升1.7%及0.7%；公用股及必需消費品股則跌1.3%和1.1%。

美國疫情大幅反彈，繼續新增超過6萬5千宗確診個案，據約翰斯霍普金斯大學數據顯示，美國全國確診病例數達3,760,975例，死亡人數超過14萬。

投資者也正在為本周的眾多企業財報做好準備，微軟、特斯拉、英特爾、Twitter、美國航空、美國聯合航空、可口可樂、聯合利華等將在本周發布業績。預計季度業績將反映冠狀病毒疫情對企業利潤的損害程度。

歐盟領導人召開峰會商討復甦基金方案，歐元兌美元一度攀升0.4%至1.1468，相距今年高位1.1495不遠，令美滙指數持續受壓。

美滙指數失守96，暫跌0.1%至95.85；歐元升0.1%，報1.1438；日圓跌0.2%，報107.28兌1美元，每百日圓兌7.2258港元。



