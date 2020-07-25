【帶你睇靚樓】新世界鰂魚涌新地標藝術感綠化率爆燈 首創倒向植物天幕更有藝術展睇

近年港島東陸續有甲級新商廈落成，新世界（00017）旗下K11集團這兩年有多個地標式項目落成，其中位於尖沙咀的商場K11 MUSEA 及商廈ATELIER Victoria Dockside於去年正式開幕後，位於鰂魚涌的商廈K11 ATELIER King's Road亦於去年底交付，並於今年開始正式啟用。

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於去年8月底開幕的尖沙咀K11 MUSEA 商場定位為全新體驗式購物藝術館，以獨特設計融合頂尖的藝術和文化創意，商場外牆為全球最大的綠化牆之一，到過該商場參觀的話，相信也會印象難忘。

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是次集團打造的鰂魚涌K11 ATELIER King's Road亦絕不欺場，這商廈也貫徹K11品牌概念，將緃向創意城市 (Vertical Creative City) 的概念首次引入港島東，亦將藝術、人文及自然3大元素結合一起。有別於一般商廈，K11 ATELIER King's Road的外型相當獨特，外牆以植物作包裝；另一特別之處，就是在地面入口的行車道上設有綠化天幕，這天幕由倒向種植的綠色植物所築起，如此獨特的綠化景觀面積等 同 4 個網球場。項目平台移入了 3 個街道的空間，形成更廣闊開揚的景 觀，及提供了額外 52%的綠化面積。

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位於大樓的頂樓是全亞洲及澳洲最大的混合太陽能和熱能板，佔地220平方米，每年為大廈生產77,000 kWh的電力，相當於為大約7百萬部智能手機的充電量，可節能達34%。而節水方面，大廈亦配備雨水集蓄、中水回收系統及節水系統，預計能節省65%淡水，大大提升項目的環保效益。此外，綠化天幕巧妙地運用有限的空間。透過這技術，K11 ATELIER King's Road 的綠色面積高達整個地盤面積的220%，相等如26個標準網球場的面積。



大樓內更設有超過 40 項可持續發展及提 升租戶健康的措施，除了確保室內的供水及空氣質素高於世界衛生組織的標準，更為租戶提供各 種健身設施、健康的飲食選項以至個人成長及慢活的消閒活動。難怪項目成為全球第一 幢在各項綠色建築標準認證中取得最高等級的辦公大樓。

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同時，K11 ATELIER King's Road 也有別與一般商廈，2樓設有佔地16,963平方呎、樓高6.5米的HACC多用途藝術空間，定期舉辨多元化展覽與環保論壇。為方便大型藝術品或雕塑運到展覽廳展覽，大堂亦配備了大型升降機；展覽廳的外圍也特設「鴨咀窗」，方便大型藝術品以垂吊方式運到展覽場地。值得留意的，是即使不是K11 K11 ATELIER King's Road的租客，公眾也可以隨時到HACC多用途藝術空間欣賞展覽，感受一下藝術氣息。



K11 ATELIER King's Road樓高22層，總樓面面積44萬平方呎。集團去年底時曾公布，當時的預租樓面面積已逾半樓面，當中主要租戶知名跨國媒體公司，將佔用其中9層樓面，當時公布的租金為每平方呎近60元。

K11 ATELIER King's Road靚相逐格睇：

▲ K11 ATELIER King’s Road外型獨特

▲ 大堂設計高雅得來有時代感

▲ 天花上倒吊式植物

▲ K11 ATELIER King’s Road有不少綠化空間

▲ 辦公室樓層外望遼闊景色

▲ 天台設計十分有驚喜

▲ 天台上設有緩步徑，可圍繞整座大廈步行

▲ 綠化頂層空中花園，當中70平方米是可食用植物的區域，種植不同香草及蔬果

▲ K11 ATELIER King’s Road有不少綠化空間

▲ HACC多用途藝術空間不時有展覽推出

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