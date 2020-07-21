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【中概股】內地網貸新規出台 360金融收市漲17% 信也科技升4%

即市財經 06:28 2020/07/21

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中銀保監早前推出網貸規管辦法。

中銀保監近日發布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，對此前處於監管真空狀態的銀行互聯網貸款業務進行規範化管理。在美上市的中資網貸股普遍上揚，360金融（美︰QFIN）收市升17.3%，收報17.72美元；信也科技（美︰FINV）股價升4.1%；樂信（美︰LX）股價漲4.5%。

《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》共7章70條，主要對互聯網貸款含義界定、風險管理體系、風險數據和風險模型管理、信息科技風險管理、貸款合作管理、監督管理等方面進行規範，補齊制度短板，促進網貸業務良性、規範發展。

銀保監會表示，商業銀行應當建立各類合作機構的全行統一的准入機制，並實施分層分類管理。另方面，是商業銀行與合作機構簽訂的書面合作協議中，應明確合作範圍、操作流程、各方權責、風險分擔、客戶權益保護等內容。商業銀行亦應當向借款人充分披露自身與合作機構的信息、合作類產品的信息、自身與合作各方權利義務等，避免客戶產生品牌混同；持續對合作機構進行管理，定期進行全面評估；發現合作機構無法繼續滿足准入條件的，應當及時終止合作關係。

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