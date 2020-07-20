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【半導體】台積電料2022年量產4nm製程晶片 為5nm技術延伸

即市財經 23:37 2020/07/20

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台積電計劃2022年量產4nm晶片。

全球最大晶片代工廠台積電（美︰TSM）於第二季分析員電話會議上提到，其推出4nm製程技術的計劃。作為5nm製程的延伸，4nm製程計劃在2022年大規模量產。另外，針對有報道指台積電受日本政府邀請到當地建廠，台積電最新回應指，目前暫無相關計劃，但不排除未來出現任何安排。

台積電ADR股價升0.6%，報66.8美元。

據報道，台積電的4nm製程將相容5nm製程的設計規則，較5nm製程更有成本效益優勢。值得注意的是，台積電的最大競爭對手三星此前表示，將跳過4nm製程晶片，全力主攻3nm製程。

台積電3nm製程將會在2022年下半年大規模量產，4nm可能會在上半年量產。並且3nm製程是繼5nm之後台積電全新一代的晶片製程，與今年的5nm製程相比，3nm製程的電晶體管密度提高了15%，性能提高了10至15%，能源效率也提高了20至25%。

相關文章︰台積電：未計劃9月14日之後繼續供貨華為

【晶片股】台積電傳2nm製程研發取得突破 最快2023年推出

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