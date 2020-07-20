IMF：貨幣貶值難以提振新興經濟體

▲ 國際貨幣基金組織認為，貨幣貶值難以提振新興經濟體。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）認為，發展中國家不太可能從滙率走弱中受益，因新型冠狀病毒大流行打擊全球貿易和旅遊業。

國際貨幣基金組織的研究人員在一份工作人員討論記錄和博客中寫道，雖然貨幣下跌傳統上一直是出口商的福音，但如今情況並非如此，因全球貿易受疫情影響而停止增長。隨着政府關閉邊境以遏制病毒傳播，遊客人數的減少將進一步侵蝕廉價滙率的益處。

他們寫道，疲弱的貨幣不太可能「在短期內為經濟帶來實質性的提振，因為除了供應和需求中斷，對貿易的實際干擾外，大多數出口的反應將減弱。」

CPB荷蘭經濟政策分析局周四表示，由於工廠、機場和辦公室關閉，人員流動和國際旅行受到限制，貿易同比下降了16%。被CPB用來衡量發展勢頭的三個月期指標下降了7%。

摩根大通對新興市場貨幣的計量今年以來已暴跌逾10%，原因是疫情引發全球對避險貨幣的追逐。

IMF研究人員寫道，美元走強可能會加劇全球貿易和經濟活動的短期下降。貿易商品和服務的本地價格上漲，以及資產負債表對進口企業的不利影響，將導致美國以外國家之間的進口需求減少。

國際貨幣基金組織4月發布冠狀病毒大流行、以及主要經濟體採取各種封禁措施之後的第一份《世界經濟展望》報告，估計全球GDP今年將萎縮3%。