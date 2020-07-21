【騰訊閱文】閱文逆市跌3%　發盈警商譽減值37億至47億

▲ 閱文集團預期上半年盈轉虧，主因商譽及商標權減值，以及新麗傳媒的收入及經營業績未達預期。

閱文集團 （00772） 發盈警，預期上半年盈轉虧，主因商譽及商標權減值37億至47億元人民幣，以及新麗傳媒的收入及經營業績未達預期。新麗傳媒為閱文附屬公司，在中國從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行。

閱文低開2.3%，開報55.2元，閱文獲納入恒生科技指數，股價早段一度倒升，高見58.25元，其後再轉跌，最終收報54.8元，跌3%，成交7.69億元。

閱文表示，目前中國內地影視行業受宏觀環境的影響正持續深度調整，全行業備案、開機、 上線項目數量下滑，且部份單體項目利潤較預期減少。內地影視行業因疫情受到較大衝擊，影視製作延期和上映時間待定。面對這些壓力，新麗傳媒的影視項目整體週期變長，不確定性增加。

閱文續指，新麗傳媒將會出現商譽及商標權減值，但由於預計其2020年的業績無法達到預期，將會觸發收購協議條款下新麗傳媒管理團隊作為賣方的獲利計酬代價的調減，部分抵銷了商譽及商標權減值對集團的財務業績影響，淨虧損預計減少13億至17億元人民幣。

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