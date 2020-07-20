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【電動車股熱潮】建銀國際︰Tesla未來續主導全球市場 比亞迪電池業務可期

即市財經 22:50 2020/07/20

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建銀國際認為，Tesla將繼續主導全球新能源車市場。

新能源車相關概念股熱炒，美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）成為全球最大市值車企，比亞迪 （01211） 也曾一度創上市新高。建銀國際認為，未來Tesla將繼續主導全球新能源汽車市場，而相關供應鏈企業將會成為最大受益者。而港股方面，比亞迪、吉利 （00175） 亦有機會趁勢崛起。

建銀國際研究報告預計，新能源汽車銷量年2021起將恢覆強勁增長。全球新能源汽車銷量已經從2015年的56.5萬輛增加至 2019年的232萬輛，其中乘用車銷量由45萬輛增至210萬輛。但由於新冠疫情的爆發，該行預計全球新能源乘用車銷量將在2020年按年下降約20至25%，至158-170萬輛。

預測到2025年，新能源汽車的年銷量將達到760至850萬輛，年複合增長率達35至38%，約佔2025年汽車總銷量的9至10%，高於2019年的2.3%。

Tesla繼續領導地位

建銀國際認為，Tesla將繼續主導全球新能源汽車市場，由於Tesla中國新工廠產能提升和Model Y車型在全球陸續交貨，這種領先地位在中期內不會改變。中國的供應鏈參與者將從Tesla上海工廠產能增長中受益。

與此同時，比亞迪將受益於電池業務的外擴，新一代電動乘用車的推出以及在全球範圍對新能源商用車的覆蓋。比亞迪是新能源汽車領域的先驅之一，預計海外市場將出現新一輪的電動汽車升級和電動化，繼續支持比亞迪產能的擴張。

報告亦提到，吉利的「藍色行動」倡議為公司創造先發優勢。自2015年以來，吉利成功量產領克品牌，推出了幾何新能源品牌。吉利在整合沃爾沃、極星和其他品牌方面正按計劃開展。根據其雄厚的財務狀況和充分的本地資源，相信吉利將繼續在新能源汽車發展方面保持領先地位。

相關文章︰【汽車股】比亞迪6月銷量跌13% 新能源車挫47%

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編輯︰侯景成

香港股票 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 汽車 新能源汽車銷量 Tesla

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