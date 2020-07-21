【港區國安法】彭博：有外國科技公司已開始撤出香港

彭博報道，中國在香港實施的《港區國安法》已促使科技公司重新考慮在港業務，有些已將數據和人員遷出，或是正在制定這方面的計劃。

報道指，在本月正式生效的《港區國安法》已經顛覆香港的科技業，在新法下網上監管機構權力大增，令科技公司面對來自海外客戶及供應商就運營數據及網絡服務會受影響的擔憂，他們正在制定應急計劃，將生意撤出香港以外的地區。相關公司的做法，預示Facebook及Alphabet旗下的Google或會作出類似決定。

相關文章：【港區國安法】環球大行擴大審查客戶政治立場 範圍廣至社交媒體言論

相關文章：【港區國安法】憂影響用戶安全 數間VPN公司關閉香港伺服器

根據香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）最近調查指出，大型公司正全面評估國安法帶來影響，約半數的美國營商人士表示打算離開香港。

軟件公司Oursky共同創辦人鄭斌彬（Ben Cheng）受訪時表示，該公司目前進退兩難，若是遵守香港的法律，可能會違反其他國家的法規，但如果告訴別人自己是位於香港的公司，可能不獲信任。

鄭斌彬透露，自《港區國安法》生效以來，成立僅12年的Oursky已遇到麻煩，一些外國雲端服務供應商拒絕與位於香港的實體合作。為了免受波及，他的公司將在未來一年在英國設立辦事處，然後再向日本發展。