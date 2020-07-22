【ESPRIT】羅琪茵停「逼宮」思捷當日增持981萬元　思捷曾升1成收市升1%（第四版）

▲ 維他奶羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵上周五以每股平均價1.0994元，增持1350萬股思捷，持股佔比達19.5%。

思捷 （00330） 近期爆發爭奪戰，維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵大舉增持，成為單一最大股東，一度「逼宮」要求召開股東特別大會罷免CEO、CFO。思捷（ESPRIT）周二（21日）稱，獲羅琪茵通知撤回該呈請要求，雙方協議羅琪茵3位代表加入董事局。羅琪茵於周三（22日）再申報，7月21日當日場內增持860萬股思捷股份，平均作價1.1407元，涉資981萬元。

羅琪茵完成交易後，持股比例由20.19%增至20.65%，續穩坐單一最大股東。值得注意是，羅琪茵增持未越整體百分比，按例無須強制申報，即有關披露屬自願安排。

思捷21日公告指，羅琪茵同日撤回該呈請要求的信函，因此集團行政總裁Anders Christian Kristiansen及集團財務總裁Johannes Georg Schmidt-schultes繼續為公司董事。

與此同時，羅琪茵早前提名的Marc Andreas Tschirner 、邱素怡及黃鴻威，亦全數加入董事局出任執行董事，其中兩人有律師背景，黃鴻威則有金融服務背景，三人均放棄董事薪酬。

思捷環球早段曾升逾1成，高見1.28元，惟收市僅升0.9%或0.01元，報1.16元，成交3880萬元。

羅琪茵近日連日增持

據聯交所權益披露顯示，羅琪茵繼上周五（17日），周一（20日）以每股平均價1.1069元，增持約1283.34萬股，涉資約1420.5萬元。現時持股量達3.81億股，持股達20.2%。

羅琪茵上周五以每股平均價1.0994元，增持1350萬股思捷，斥資約1484.2萬元，持股佔比由18.8%上升至19.51%。

羅琪茵近期大手增持思捷，上周一及周四分別斥1,280萬元以及1億元增持合共約1.12億股思捷。而她自本月初首度增持後，以持權12.89%進行「逼宮」，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事。

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